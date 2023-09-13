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        Hatay'da seyir halindeki tır yandı

        İskenderun ilçesinde, seyir halindeki hurda yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:06
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        Hatay'da seyir halindeki tır yandı
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        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 R 7448 plakalı tırda, Sarıseki Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edip aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İskenderun İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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