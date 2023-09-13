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        İskenderun'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 20:01
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        İskenderun'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayın zanlıları olduğunu belirlediği F.K. ve F.K'yi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakaladı.

        Yapılan aramalarda, 50 bin lira ile 2 altın bileklik ele geçirildi.

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