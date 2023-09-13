İskenderun'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayın zanlıları olduğunu belirlediği F.K. ve F.K'yi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakaladı.

Yapılan aramalarda, 50 bin lira ile 2 altın bileklik ele geçirildi.