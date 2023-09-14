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        Hatayspor'un hedefi sezonu orta sıralarda tamamlamak

        MEHMET BAYRAK - Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, sezonu orta sıralarda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:08
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        Hatayspor'un hedefi sezonu orta sıralarda tamamlamak
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ganalı futbolcusu Christian Atsu, Sportif Direktörü Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 15 ve 14 yaş altı futbolcuları Fatin Can ile Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ve mutfak çalışanı Suzan Berber'in yaşamını yitirdiği bordo-beyazlı takım, 2023-2024 sezonuna buruk başladı.

        Ev sahibi statüsündeki maçlarını Mersin'de oynayan, antrenmanlarını ise İstanbul'da gerçekleştiren Hatayspor'un onursal başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine, mütevazı bir takım kurduklarını dile getirdi.

        Savaş, deprem sonrası yeniden yapılanmanın kolay olmadığını anlatarak, "Depremi hem hatırlamak hem hatırlatmak ve tüm yaralarımızı iyileştirmek için Hatayspor'un ligde oynamasına karar verdik. Çok da mütevazı bir kadro kurduk. Başta başkanvekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel çok emek sarf etti. Şu an takımımızın maliyeti belki de İstanbulspor'dan bir tık yukarıda. Ortalama 19’uncu sıralarda ekonomik bir yüke sahibiz." dedi.

        Depremlerin ardından bazı futbolcuların da takımdan ayrıldığını anımsatan Savaş, şöyle konuştu:

        "Yepyeni bir takım kurduk. Bertuğ Yıldırım'ın da takımdan ayrılmasının ardından takımın geçen yılki ilk 11'inden sadece 2 oyuncu kaldı. Şu an sağ bek kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile ikinci kaptanımız kaleci Erce Kardeşler takımda kalan as oyuncularımız. Takımda 9 as oyuncumuz yeni ve bu oyuncularla 4 maç yaptık, toplamda 6 puan aldık. Aynı zamanda averaj olarak da en iyi takımlardan biriyiz. Harcadığımız para ve yaşadığımız deprem travmasına rağmen ligde hedeflediğimiz puana yakın puanlar aldık. Yakın süreçte de yeni takviyeler yaptık."

        - "Hatayspor tüm deprem illerinin takımı oldu"

        Lütfü Savaş, Hatayspor'un bu sezonki hedefinin de ligi orta sıralarda tamamlamak olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz ligden düşmemeyi değil orta sıraları hedefleyen, belki biraz daha üstünde ligi bitirmeyi hedefleyen bir takım haline geldik. Bu takım sadece Hatay'ı değil bütün deprem illerindeki insanlarımızı temsil eden bir takım haline geldi çünkü unutmamak ve unutulmamak sadece Hatay için değil 11 ilimiz için de geçerli."

        Transfer ettikleri oyunculardan çoğunun milli takımlarında da görev aldığını belirten Savaş, şunları kaydetti:

        "Yeni transferlerde Maksimoviç ilk antrenmanında sakatlandı. Şu an durumu iyi ve ilk maçta oynayabilecek durumda. Bir de sol açığımız Faouzi Ghoulam var. Bu iki oyuncumuz da İtalya’da en üst seviyede futbol oynamış oyuncular. Onun dışında da kendi milli takımında oynayan Honduraslı ön libero oyuncusu Rigoberto Rivas'ı aldık, bu oyuncu da önümüzdeki maçlarda takımdaki yerini alacaktır. Azerbaycan milli takımının da santraforu Renat Dadashov'u aldık. Bütün bunlara baktığınızda ya milli takım oyuncusu ya da ümit milli takım oyuncusu, yani gelecek adına bize umut veren futbolcular. Bu 4 futbolcudan en az 3'ü Fatih Karagümrük maçında sahada olacaktır. Geride bıraktığımız 4 maça oranla daha pozitif ve daha atak bir futbol bekliyoruz ama takımın şu ana kadarki performansından da memnunuz."

        Savaş, depremi ve depremzedeleri unutturmamak için her maça siyah formayla çıkmayı sürdüreceklerini belirterek, ev sahipliği ve desteklerinden dolayı Mersin halkına da teşekkür etti.

        Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan da ekonomik açıdan kendileri adına önemli bir transfer dönemini geride bıraktıklarını vurgulayarak, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra daha güçlü bir Hatayspor'un sahada olacağını kaydetti.

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