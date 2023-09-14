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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:57
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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
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        Hatay kent merkezi ve bazı ilçelerde, meydana gelen söz konusu afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 7 bina ile özel bir hastane, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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