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        Hatay'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:40 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:58
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        Hatay'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
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        Etkinlik kapsamında İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü, "Bisikletliler, araçları bırakın sağlığınız için pedal çevirin" sloganıyla ilçede tur attı.

        Kulüp başkanı Önder Akyol pedallarını Avrupa Hareketlilik Haftası için çevirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu kampanyasıdır. Kampanya dahilinde belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması, vatandaşlara ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanır. Bu bağlamda belediyemizi şehir planlamasında yer alan Erzin bisiklet yolunu hayata geçirmeye davet ediyoruz."

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