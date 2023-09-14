Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazan kısmında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sebebiyle fabrikada çalışan 4 işçi yaralandı.
İhbar üzerinde bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerden biri hayatını kaybetti.
Yaralı 3 işçinin tedavisi sürüyor.