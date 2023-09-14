Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir çelik fabrikasında kazan patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:45 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasının kazan kısmında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlama sebebiyle fabrikada çalışan 4 işçi yaralandı.

        İhbar üzerinde bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçilerden biri hayatını kaybetti.

        Yaralı 3 işçinin tedavisi sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Tartıştığı eski eşini öldürdü
        Tartıştığı eski eşini öldürdü
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan Savaşı kaybedildi
        ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan Savaşı kaybedildi
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Evinin yakının oluştu: Çapı 50 metre
        Evinin yakının oluştu: Çapı 50 metre
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis

        Benzer Haberler

        Hatay'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Hatay'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Bavbek'ten, Samandağ Kaymakamı Dündar...
        Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Bavbek'ten, Samandağ Kaymakamı Dündar...
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatayspor'un hedefi sezonu orta sıralarda tamamlamak
        Hatayspor'un hedefi sezonu orta sıralarda tamamlamak