Samandağ Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa konteyner verdi
Samandağ Kaymakamlığı, talepte bulunan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa konteyner ulaştırdı.
Giriş: 15.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:48
Mızraklı Mahallesi'nde yaşayan engelli Bedi Hüzmeli, eşi ve 2 torunuyla konteynerde yaşayabilmek için Kaymakam Emre Dündar'a ulaştı.
Dündar'ın talimatıyla aile için Mızraklı Mahallesi'nde belirlenen alana konteyner getirildi.
Kurulumu yapılan konteynerin anahtarı Bedi Hüzmeli'ye verildi.
Hüzmeli, yardımdan dolayı Dündar'a ve Samandağ Kaymakamlığına teşekkür etti.