Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa konteyner verdi

        Samandağ Kaymakamlığı, talepte bulunan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa konteyner ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:48 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa konteyner verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mızraklı Mahallesi'nde yaşayan engelli Bedi Hüzmeli, eşi ve 2 torunuyla konteynerde yaşayabilmek için Kaymakam Emre Dündar'a ulaştı.

        Dündar'ın talimatıyla aile için Mızraklı Mahallesi'nde belirlenen alana konteyner getirildi.

        Kurulumu yapılan konteynerin anahtarı Bedi Hüzmeli'ye verildi.

        Hüzmeli, yardımdan dolayı Dündar'a ve Samandağ Kaymakamlığına teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Yağışlar ülke genelinde yüzde 60 düştü! Marmara'da durum vahim
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı

        Benzer Haberler

        Hatay'da 11 Haftalık hamile doktora saldırı
        Hatay'da 11 Haftalık hamile doktora saldırı
        Demir-çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
        Demir-çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
        Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yarala...
        Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yarala...
        Hatay'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Hatay'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü