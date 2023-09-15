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        Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:47
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        Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
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        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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