Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.
Giriş: 15.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:47
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.