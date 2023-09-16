Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Giriş: 16.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:34
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.