Hatay'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mağaracık Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Binanın ilk katına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonrası ikinci katta bulunan dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.