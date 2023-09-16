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        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 17:24 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:27
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        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Numuneevler Mahallesi'nde, K.Ç.S. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.Y. tartıştı.

        Büyüyen tartışmada K.Ç.S. tabancayla M.Y'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        M.Y. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        K.Ç.S. gözaltına alındı.

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