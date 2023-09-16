Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 16.09.2023 - 17:24 Güncelleme: 16.09.2023 - 17:27
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Numuneevler Mahallesi'nde, K.Ç.S. ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.Y. tartıştı.
Büyüyen tartışmada K.Ç.S. tabancayla M.Y'yi bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.Y. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
K.Ç.S. gözaltına alındı.