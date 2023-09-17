Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 01:03 Güncelleme: 17.09.2023 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Sarıbük Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araziye ulaşım olmaması nedeniyle alevlere arazözlerle müdahale edilemedi, orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Akdenizli balıkçılar, törenle denize açıldı
        Akdenizli balıkçılar, törenle denize açıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depoyu basan polis, yardım kolileri ele geçirdi; 4 şüpheli aranıyo...
        Hatay'da depoyu basan polis, yardım kolileri ele geçirdi; 4 şüpheli aranıyo...