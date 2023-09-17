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        Hataylı depremzede gazeteciler prefabrik ofislerde çalışıyor

        MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalışma ofislerinde hasar oluşan Hataylı gazeteciler, devlet desteğiyle kurulan prefabrik ofislerde mesailerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:05
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        Hataylı depremzede gazeteciler prefabrik ofislerde çalışıyor
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        MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalışma ofislerinde hasar oluşan Hataylı gazeteciler, devlet desteğiyle kurulan prefabrik ofislerde mesailerine başladı.

        6 Şubat'taki afette, Antakya merkezdeki 25 gazetenin çalışma ofisi yıkıldı veya ağır hasar gördü. Depremlerde kentte görev yapan 10 gazeteci de hayatını kaybetti.

        Depremlerin ardından kentte AFAD koordinesinde iş yerleri yıkılan ve ağır hasar görenler için prefabrik çarşıların kurulması devam ediyor.

        Antakya Millet Bahçesi içerisinde de AFAD koordinesinde İstanbul Valiliği işbirliğiyle 126 iş yerinin yer aldığı "İstanbul-Hatay Kardeşlik Çarşısı" oluşturuldu.

        Kurulan prefabrik çarşıda, çalışma ofisi yıkılan veya ağır hasar gören gazetelere de yer tahsis edildi.

        - "Yerel basın tek çatı altında"

        Hatay Basın Cemiyeti Başkanı Hikmet Otuzbir, AA muhabirine, kentin yerel basınının Millet Bahçesi Prefabrik Çarşısı'nda tek çatı altında bir arada olduğunu söyledi.

        Depremlerin ardından başka şehirlere giden çok sayıda meslektaşının yeniden Hatay'a döndüğünü aktaran Otuzbir, "Depremlerin ardından bir kısım gazeteci arkadaşımız şehirde kalarak görevlerini yerine getirse de bir kısmı şehir dışına çıkmak zorunda kaldı. Ancak şehrimizin normalleşme yoluna girmesiyle yeniden dönen meslektaşlarımız da oldu." dedi.

        Alanda cemiyet ofisi ve beraberinde 12 farklı yerel gazete ofisinin yer aldığını dile getiren Otuzbir, şöyle konuştu:

        "Devletimiz tarafından Millet Bahçesi olarak tanımlanan alanda yapılan prefabrik ofislerde 12 meslektaşımızla beraber göreve başladık. 12 meslektaşımız tek çatı altında işlerinin başındalar. Diğer gazeteci arkadaşlarımız ise kendilerine farklı alanlarda tahsis edilen prefabrik ofislerde işlerinin başına geçti."

        Gazetecilerden Ahmet Fatih Çelik de depremlerin ardından bir süreliğine telefon üzerinden haber aktarımlarını yaptıklarını kaydetti.

        Kura sonucunda kendilerine prefabrik ofis tahsis edildiğini belirten Çelik, "Devletimiz sağ olsun, kentimizde prefabrik çarşılar yaptı. Bizlere de Millet Bahçesi içerisinde bir ofis tahsis edildi. Eski günlerimizdeki gibi yeniden masa başından işimizi yönetmeye başladık. Sahada muhabirlerimiz yer alıyor, kurumlarımızdan da gelen mail haberlerle de elimizden geldiğince vatandaşlarımızın sesi olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        Gazeteci Bostan Yılmaz, depremlerin ardından matbaasını ve çalışma ofisini yaklaşık 3 ay bir depoya taşıyarak orada hizmet verdiğini dile getirdi.

        Şu anda prefabrik çarşıda işlerine devam ettiklerini aktaran Yılmaz, "İlk depoda başladığımızda pek sağlıklı koşullarda değildik. Şimdi prefabrik ofisimizde biraz daha hijyenik, biraz daha derli toplu şekilde hizmet veriyoruz. Şehrimizle ilgili haberleri hızlı ve en doğru şekilde vatandaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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