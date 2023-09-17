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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:41 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:59
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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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