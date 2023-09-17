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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:13
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Sinem Tetik Akbayrak, Mehmet Burak Anlatıcı, Safa Halit Çakır

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 3, Tolefree 12, Sena Işık 5, Betül Kutlu, Davis 11, Nuran Tutsak, Öykü Taşkın, Elanur Demir, Şara Baş 4, Pardee 21

        OGM Ormanspor: Doğa Adıcan 4, Gökşen Fitik 10, Cansu Köksal Öngüner 10, Katanic 14, Dantas 14, Banu Şimşek, Öykü Sena Öktan 2, Ceylin Beyza Altunpa 15, Esra Ural Topuz 13, Sudenaz Bal 5

        1. Periyot: 7-26

        Devre: 22-46

        3. Periyot: 39-70

        HATAY

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