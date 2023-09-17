Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da teknede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknede çıkan yangın, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da teknede çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknede çıkan yangın, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

        Çevlik Limanı yakınlarında bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Teknedeki yangın, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

        Yangın nedeniyle tekne kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük çaldı
        İlk düdük çaldı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen

        Benzer Haberler

        Samandağ´da alev alan sürat teknesindeki 5 kişi kurtarıldı
        Samandağ´da alev alan sürat teknesindeki 5 kişi kurtarıldı
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hataylı depremzede gazeteciler prefabrik ofislerde çalışıyor
        Hataylı depremzede gazeteciler prefabrik ofislerde çalışıyor
        Reyhanlı´da 100 çift, toplu nikahla dünyaevine girdi
        Reyhanlı´da 100 çift, toplu nikahla dünyaevine girdi
        Hatay'da 100 depremzede çift için toplu nikah töreni yapıldı
        Hatay'da 100 depremzede çift için toplu nikah töreni yapıldı