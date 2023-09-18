Depremlerden etkilenen Hatay'da hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afet sonrası yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.