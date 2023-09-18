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        Hatay'da 10 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evinde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:39
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        Hatay'da 10 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evinde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüpheli İ.K'nin Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Evde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, İ.K. gözaltına alındı.

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