Hatay'da 10 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evinde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 18.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:39
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evinde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüpheli İ.K'nin Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, İ.K. gözaltına alındı.