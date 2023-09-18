Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Hatay'da 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan, kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirlediği İ.A'yı operasyonla yakaladı.

İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.