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        Hatay'da hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde, hurda inşaat demiri yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 4 araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:27
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        Hatay'da hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, hurda inşaat demiri yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 4 araçta hasar oluştu.

        F.Ö. idaresindeki 06 CLH 806 plakalı hurda inşaat demiri yüklü tır, Antakya-İskenderun kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

        Devrilen tırdaki hurda inşaat demirleri, çevreye savrularak seyir halindeki 4 otomobile zarar verdi.

        Otomobillerden birindeki S.S, kazada yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri, ​​​​​​​otomobilinde sıkışan S.S'yi bulunduğu yerden çıkarttı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Belen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hurdaların kaldırılması ve araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

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