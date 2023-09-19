İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 19.09.2023 - 09:15 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:15
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.