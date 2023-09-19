Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:15 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 2 kök Hint keneviri ve 117 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        ABD'den Ahmedinejad kararı

        Benzer Haberler

        Hatay'da hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi
        Hatay'da hurda inşaat demiri yüklü tır devrildi
        Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 10 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Hatay'da 10 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Depremden etkilenen Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başın...
        Depremden etkilenen Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başın...
        Depremlerden etkilenen Hatay'da hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Depremlerden etkilenen Hatay'da hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatay'da teknede çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da teknede çıkan yangın söndürüldü