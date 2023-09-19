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        Depremlerden etkilenen Hatay'da hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:58
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afet sonrası yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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