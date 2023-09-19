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        Hatay'da tavuk yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

        Belen ilçesinde seyir halindeki canlı tavuk yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:47
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        Hatay'da tavuk yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü
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        Belen ilçesinde seyir halindeki canlı tavuk yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 FN 801 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonetin Antakya- İskenderun kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

        Aracının yandığını fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, kamyonetin motor kısmındaki yangını, kasasında bulunan hayvanlara sıçramadan söndürdü.

        Araçta hasar oluştu.

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