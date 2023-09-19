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        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 15:56 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:18
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        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankı, 7 ilk müdahale aracı ve 81 personelle yangına müdahale edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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