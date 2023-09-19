Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankı, 7 ilk müdahale aracı ve 81 personelle yangına müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.