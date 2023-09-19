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        MHP Samandağ İlçe Başkanlığına Hikmet Külahlı yeniden seçildi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samandağ İlçe Başkanlığına Hikmet Külahlı yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 19:15 Güncelleme: 19.09.2023 - 19:15
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        MHP Samandağ İlçe Başkanlığına Hikmet Külahlı yeniden seçildi
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samandağ İlçe Başkanlığına Hikmet Külahlı yeniden seçildi.

        Kapısuyu Mahallesi'nde bir düğün salonunda yapılan kongrede, tek listeyle gidilen seçimde Külahlı yeniden başkan oldu.

        Külahlı'nın yönetim kurulunda, Hasan Çevikkol, Nuri Eryılmaz, Serdal Kara, Özkan Yılmaz, Nilgün Yılmaz, Hüseyin Hüzmeli, Fevzi Sağlamtaş, Erdal Parlak ve Yılmaz Eker yer aldı.

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