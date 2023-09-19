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        Hatay'da Gaziler Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde bisiklet kulübü üyeleri Gaziler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:06 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:13
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        Hatay'da Gaziler Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde bisiklet kulübü üyeleri Gaziler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü üyeleri ilçede bisikletleriyle tur attı.

        Tur sonrası ilçedeki gazileri ziyaret eden üyeler, çiçek hediye etti.

        Kulüp üyesi Sevda Uras, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerin gününü kutladıklarını ifade etti.

        Gazi Ahmet Canatar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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