Hatay'da asayiş uygulamalarında 7 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 kişi yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 kişi yakalandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polis ilçe genelinde gece saatlerinde uygulama yaptı.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 kişiyi yakaladı.
Aramalarda 4 bisiklet, 1 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 30 gram taş kokain ve 29 kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.