Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü.
Karlısu Mahallesi'nde bulunan bir çay bahçesinde husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan T.C., M.K. ve M.G, ellerindeki tabancayla A.K. ve A.Y'ye ateş açtı.
A.Y, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan A.K. ise kaldırıldığı Kocaeli Konteyner Hastanesinde kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucu M.K. ve M.G. yakalandı.
T.C'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.