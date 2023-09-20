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        DSİ ekipleri Hatay'da depremzedeler için 31 içme suyu kuyusu açtı

        LALE KÖKLÜ/ALİ KEMAL ZERENLİ - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da 31 içme suyu kuyusu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:02
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        DSİ ekipleri Hatay'da depremzedeler için 31 içme suyu kuyusu açtı
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        LALE KÖKLÜ/ALİ KEMAL ZERENLİ - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da 31 içme suyu kuyusu açtı.

        Depremler nedeniyle çok sayıda yapının yerle bir olduğu Hatay'da içme suyu şebekeleri de büyük oranda zarar gördü.

        Bu kapsamda, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin uzman personeli, depremzedelerin bir an önce sağlıklı içme suyuna erişebilmesi için kentin farklı noktalarında depremde hasar gördüğü için kullanılamaz hale gelen içme suyu kuyularındaki onarım çalışmalarına destek verdi.

        Ekipler, aynı zamanda yeni kuyular açarak Hatay ve ilçelerinde acil su ihtiyacını çözmek için gece gündüz demeden çalıştı.

        Şimdiye kadar 31 içme suyu kuyusu açan uzman ekipler, konteyner kentlerde ikamet eden depremzedeler başta olmak üzere tüm Hataylılara temiz içme suyu temin etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Açtığımız kuyuların yüzde 95'inde suyu buluyoruz"

        DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Yeraltısuları Şube Müdürü Ziya Berkkaya, AA muhabirine, 6 Şubat depreminin ilk anından itibaren DSİ olarak bütün ekip ve ekipmanlarla Hatay'da vatandaşların yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi.

        Daha sonrasında acil, kısa ve orta vadeli eylem planı çerçevesinde içme suyu kuyularını açmaya başladıklarını vurgulayan Berkkaya, şöyle devam etti:

        "Hatay'ın hemen hemen bütün ilçelerinde içme suyu kuyularımızı açtık, toplamda 31 kuyumuz var ki bu güncel sayımız, ihtiyaca binaen, program dahilinde bu sayı artmaya devam edecektir. Depremin ilk anından itibaren şimdiye kadar açtığımız kuyuların toplamında saniyede yaklaşık 700 litre su verimi elde etmiş bulunmaktayız. DSİ olarak başarımız çok yüksek, açtığımız kuyuların yüzde 95'inde su buluyoruz. Şu ana kadar açtığımız su kuyularımızın hemen hemen hepsi içme suyu şebekesine destek verebilecek pozisyonunda."

        Depremde mevcut yeraltı kuyularının birçoğunun zarar gördüğünü hatırlatan Berkkaya, buralarda da onarım çalışmalarına destek verildiğini anlattı.

        Berkkaya, Hatay halkının temiz içme suyuna erişebilmesi için durmadan çalıştıklarını belirterek, sözlerini, "Depremin ilk anından itibaren uzman teknik personelimiz ve ekipmanlarımızla 7/24 esasına dayanarak halkımızın emrinde, devletimizin hizmetinde bu işleri yapıyoruz. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğümüze bağlı farklı bölgelerden Hatay'a gelen sondaj ekipleri de 6. Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda şehrin farklı noktalarında aynı anda görev yapıyor." diye tamamladı.

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