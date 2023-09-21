Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 21.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:54
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Levent Vuruşman'ın (31) kullandığı 31 ALL 039 plakalı motosiklet, Çaylı Mahallesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.