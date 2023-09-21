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        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina ve köprü kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı yapıların kontrollü yıkımı devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:54
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        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina ve köprü kontrollü yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı yapıların kontrollü yıkımı devam etti.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Öte yandan, Devlet Su İşleri ekipleri de Hasanlı Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde zarar gören köprünün kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

        Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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