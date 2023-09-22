Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremlerde hasar alan Antakya Otobüs Terminali onarıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Antakya Otobüs Terminali'nde onarım çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerde hasar alan Antakya Otobüs Terminali onarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Antakya Otobüs Terminali'nde onarım çalışmaları tamamlandı.

        "Asrın felaketi"nin ardından çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı veya ağır hasar aldığı kentte, otogarın asma tavanı ile duvarları da zarar gördü, bazı bilet satış ofisleri kullanılamaz hale geldi.

        Yazıhane personelinin çoğunun ofislerini dışarı taşıdığı terminal binasında, depremlerin ardından onarım çalışmaları başlatıldı.

        Onarım çalışmaları tamamlanan ve çevre düzenlemesinin devam ettiği terminal binası, kısa süre sonra eskisi gibi hizmet vermeye başlayacak.

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine, depremlerde hasar gören terminal binasında hemen çalışmaları başladıklarını söyledi.

        Çalışmaların yaklaşık üç ay sürdüğünü aktaran Savaş, şöyle konuştu:

        "Şu anda Antakya otogarımız çok daha lüks ve nezih şekilde geleceğe hazırlanıyor. Şu anda oradaki bütün satış gişelerini ihaleye çıktık. İnşallah ihale süreci de güzel geçer ve bütün acenteler birer satış reyonuna sahip olur. Hem seyahat edecek insanlarımız huzurlu bir şekilde otogarımızı kullanırlar hem de esnafımız güzel bir mekanda hizmet verme imkanına sahip olur."

        Savaş, otogarın eskisinden daha modern hale geldiğini belirtti.

        - Talep oldukça şehir içi ulaşım seferleri artırılacak

        Deprem bölgesinde yaşanan ulaşım problemini de çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını aktaran Savaş, "Valilik, belediye, kaymakamlıklar, üniversite, hastaneler biz ihtiyaç olan her yere yeter ki haberimiz olsun Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından oralara seferler konuluyor. Özellikle depremin yoğun olduğu yerlerde imkanları yetmeyen kooperatiflerimize mazot desteği yapıyoruz. Yeter ki insanlarımızın seyahat özgürlüğüne katkı sağlasınlar." diye konuştu.

        Savaş, insanlara en iyi şekilde hizmet sunabilmek için talep oldukça şehir içi ulaşım seferlerini artıracaklarını söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Veysel Cüneydioğlu da güzel bir görünüme kavuşan Antakya Otobüs Terminali'nde yaklaşık 15 gün sonra işletmelerin kendi yerlerinde faaliyete geçeceğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        Mail hesaplarını ele geçirdiler! 210 milyon TL'lik vurgun!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        8 ayda 36 milyonu aşkın turist!
        Rekor değer! Tehlike altında
        Rekor değer! Tehlike altında
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        "Öpün elini!"
        "Öpün elini!"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        Çorum'daki Hattuşa'da yeni bir Hint-Avrupa dili keşfedildi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı

        Benzer Haberler

        Şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt'un cenazesi Hatay'da defnedildi
        Şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt'un cenazesi Hatay'da defnedildi
        Hatay'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina ve köprü kontrollü yıkıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina ve köprü kontrollü yıkıldı
        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        CHP Yayladağı ilçe başkanı hayatını kaybetti
        CHP Yayladağı ilçe başkanı hayatını kaybetti
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor