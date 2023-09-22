Hatay'da gönüllü gençlerden hasta çocuklara moral ziyareti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Dörtyol Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde kalan çocukları palyaçolarla birlikte ziyaret eden gönüllü gençler, çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Selçuk Kayhan'ın da gönüllü gençlere eşlik ettiği ziyarette çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Dörtyol Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Müjde Ocak, hastanede tedavi gören çocukların yüzlerinde tebessüm sağladıkları için gençlere teşekkür etti.

Gönüllü gençler de çocukların sağlığı ve mutluluklarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.