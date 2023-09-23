Hatay'da polis uygulamalarında 11 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, ekipler son 1 hafta içinde konteyner kentler ve çevrelerinde aranan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Uygulamada, çok sayıda araç kontrol edildi, 55 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranmaları bulunan ve kullandıkları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 11 şüpheliyi yakaladı.
Denetimlerde, bir araç sürücüsüne de 16 bin 380 lira ceza kesildi.