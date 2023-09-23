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        Hatay'da bakır kablo çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden bakır kablo çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:14 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:18
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        Hatay'da bakır kablo çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinden bakır kablo çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri Muradiye Mahallesi'nde bir iş yerindeki bakır kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, Ö.K'yi çalınan kablolarla yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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