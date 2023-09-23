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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:18
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, polis ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Buluttepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı.

        İş yerinde kaçak 337 paket sigara, 18 gram kokain, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi Ö.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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