Hatay'da "Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali" düzenlendi Hatay'ın Belen ilçesinde, "Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali" gerçekleştirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, "Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali" gerçekleştirildi.

Belen Belediyesince Muhlisali Mahallesi'nde düzenlenen festival, çevre illerden çok sayıda modifiyeli aracın katılımıyla yapıldı.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, insanların deprem psikolojisinden biraz olsun uzaklaşması için düzenlenen festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı İbrahim Gül de ilk kez düzenledikleri festivale katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Modifiyeli araçların sergilendiği etkinlikte, güzellik, desibel, basıklık kategorilerinde yarışmalar düzenlendi.

Dereceye giren araçların sahiplerine çeşitli hediyeler verildi.