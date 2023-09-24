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        Hatay'da baraj gölünde kaybolan 2 çocuk aranıyor

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra gözden kaybolan 2 çocuk için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:12 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:35
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        Hatay'da baraj gölünde kaybolan 2 çocuk aranıyor
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için baraj gölüne girdikten sonra gözden kaybolan 2 çocuk için arama çalışması yürütülüyor.

        Suriye uyruklu oldukları belirlenen 14 ve 16 yaşındaki 2 çocuk, serinlemek için Yarseli Baraj Gölü'ne girdi.

        Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocukları görenler durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bir ize rastlanmadı.

        Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmaları yarın devam edecek.

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