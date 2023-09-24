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        Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:16 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:40
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        Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Odabaşı Mahallesi'nde bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü. İş makinesiyle birlikte çöken binanın altında kalan operatör, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

        İsmi henüz öğrenilemeyen ve hayatını kaybettiği belirlenen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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