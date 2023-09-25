Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına yeniden başlandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 09:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına yeniden başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzeni arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

        Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.

        Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

        Dalgıç ekibi, görüş açısının olduğu noktalarda su altında arama yapıyor. Ekipler, görmekte zorlandıkları noktalarda ise çalışmalarını arama çubuklarıyla sürdürüyor.

        Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Karta sınır getiren tablo
        Karta sınır getiren tablo
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Ermenistan'da darbe girişimi
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        Marmara'da poyraz, doğuda yağmur var
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        "Zor deplasman ve zor hakeme rağmen"
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Salih'ten eleştiri, Beşiktaş'tan yanıt
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Nijer, hava sahasını Fransa'ya kapattı
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Baki'den flaş hakem sözleri!
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu

        Benzer Haberler

        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör...
        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör...
        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör...
        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör...
        Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü...
        Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü...
        Hatay'da baraj gölünde kaybolan 2 çocuk aranıyor
        Hatay'da baraj gölünde kaybolan 2 çocuk aranıyor
        Hatay´da 2 kişi, serinlemek için girdikleri gölette boğuldu
        Hatay´da 2 kişi, serinlemek için girdikleri gölette boğuldu
        Hatay'da "Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali" düzenlendi
        Hatay'da "Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali" düzenlendi