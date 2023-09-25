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        GÜNCELLEME - Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 09:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 09:06
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        GÜNCELLEME - Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.

        Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

        Dalgıç ekibince yapılan aramalarda, iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.

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