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        Hatay'da sulama kanalında kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sulama kanalında kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:51
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        Hatay'da sulama kanalında kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sulama kanalında kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

        Abdülkadir Yar (14), dün Tayfur Sökmen Mahallesi'nde bulunan sulama kanalına girdi.

        Bir süre sonra çocuğun çırpınarak kaybolduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekibi tarafından sulama kanalında arama çalışması yapıldı.

        Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerin de desteğiyle yeniden başlatıldı.

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