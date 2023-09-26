Hatay'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan hükümlü cezaevine gönderildi.
Giriş: 26.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:13
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan hükümlü cezaevine gönderildi.
Valiliğin açıklamasına göre, silahlı yağma, hırsızlık, direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından 40 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.B. Serinyol Mahallesi'nde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.