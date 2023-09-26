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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:13 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:13
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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, silahlı yağma, hırsızlık, direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından 40 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş cezası bulunan S.B. Serinyol Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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