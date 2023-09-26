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        Hatay'da gümrük kaçağı 74 cep telefonu ele geçirildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 74 gümrük kaçağı cep telefonu ve 150 şarj aleti ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:17 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:20
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        Hatay'da gümrük kaçağı 74 cep telefonu ele geçirildi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 74 gümrük kaçağı cep telefonu ve 150 şarj aleti ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Haraparası Mahallesi'nde takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 74 gümrük kaçağı cep telefonu ve 150 şarj cihazı ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü O.İ. gözaltına alındı.

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