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        GÜNCELLEME - Hatay'da sulama kanalında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, dün sulama kanalında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:23
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        GÜNCELLEME - Hatay'da sulama kanalında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, dün sulama kanalında kaybolan lise öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Abdülkadir Yar (14), dün Tayfur Sökmen Mahallesi'nde bulunan sulama kanalına girdi.

        Bir süre sonra çocuğun çırpınarak kaybolduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekibi tarafından sulama kanalında arama çalışması yapıldı.

        Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekiplerin de desteğiyle yeniden başlatıldı.

        Ekiplerin çalışmasıyla sulama kanalında Yar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Yar'ın cesedi, Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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