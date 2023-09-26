Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Giriş: 26.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:02
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 60 personelle müdahale ediliyor.