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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:34
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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 60 personelle müdahale edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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