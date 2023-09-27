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        İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:16 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:25
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        İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Depremlerde ağır hasar alan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bulunan 6 katlı bina, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Binanın enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

        İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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