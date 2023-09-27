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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 21:46 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:49
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Cüneyde ve Yeni mahallelerinde iki eve operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 4 bin 200 uyuşturucu hap, 500 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı av tüfeği, hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.

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