Hatay'da baz istasyonlarından akü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde baz istasyonlarından akü çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde baz istasyonlarından akü çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsuyu ve Akçaova mahallerinde baz istasyonlarından 14 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Öte yandan Adana'da bulunan çalıntı aküler GSM şirketi yetkililerine teslim edildi.