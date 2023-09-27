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        Hatay'da baz istasyonlarından akü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde baz istasyonlarından akü çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 22:26 Güncelleme: 27.09.2023 - 22:30
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        Hatay'da baz istasyonlarından akü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde baz istasyonlarından akü çaldıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avsuyu ve Akçaova mahallerinde baz istasyonlarından 14 akünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

        Öte yandan Adana'da bulunan çalıntı aküler GSM şirketi yetkililerine teslim edildi.

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